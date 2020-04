Reformid näitavad taas riigi sisulise liidri kroonprints Mohammed bin Salmani soovi moderniseerida ülikonservatiivset kuningriiki, mida on pikalt seostatud islami fundamentalistliku haru vahhabismiga.

Surmanuhtlus tühistati nende osas, kes sooritasid kuriteo alaealisena, lausus inimõiguskomisjoni president Awwad Alawwad kuninglikule määrusele viidates.

"Selle asemel karistatakse isikut mitte pikema kui 10 aasta pikkuse vanglakaristusega noorsoole mõeldud kinnipidamiskohas," lisas ta.

Määrus päästab ilmselt vähemalt kuue surma mõistetud šiiamoslemi elu, keda süüdistati osavõtus valitsusvastastest meeleavaldustest Araabia Kevade ülestõusude ajal, mil nad olid alla 18 aasta vanad.

ÜRO inimõiguseksperdid kutsusid möödunud aastal Saudi Araabiat üles loobuma nende hukkamise plaanist.

"See on tähtis päev Saudi Araabiale," ütles Awwad Alawwad. "Määrus aitab meil luua kaasaegsemat karistusseadustikku."

Kuningriik on maailmas hukkamiste arvult esireas. Muu hulgas võib surmanuhtluse määrata terrorismi, tapmise, vägistamise, relvastatud röövi ja narkoäri eest.

2019. aastal hukati riigis vähemalt 187 inimest, mis on suurim hulk pärast 1995. aastat, mil täide viidi 195 surmanuhtlust. Sel aastal on ametlikel andmetel hukatud 12 inimest.

Laupäeval teatas Saudi Araabia ülemkohus, et riik loobub piitsutamisest, lisades, et reformi eesmärk on viia seadused vastavusse rahvusvaheliste inimõigusnormidega.

Piitsutamine karistusena on pikka aega pälvinud inimõigusorganisatsioonide teravat hukkamõistu, vahel on karistused ulatunud sadade piitsahoopideni. Piitsutamist määrati karistusena arvukate kuritegude eest alates abieluvälisest seksuaalvahekorrast ja lõpetades mõrvaga.

Ülemkohtu teatel tuleb kohtunikel edaspidi valida piitsutamise asemel trahv, vanglakaristus või kogukondlik töö.