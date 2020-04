Märtsis andis linn Kalda tee 29 krundile ehitusloa poehoone püstitamiseks. Varem ka krundi detailplaneeringu üle kaevanud Maxima esitas eelmisel nädalal Tartu halduskohtule taotluse ehitusloa tühistamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Maxima, kellel on endal samas piirkonnas kaks kauplust, kommenteeris kirjalikult, et kohtusse on pöördutud Tartu linna vastu, kuna nende hinnangul on ehitusluba välja antud õigusvastase detailplaneeringu alusel.

Lidl teemat kommenteerimast hoidub.

Tartu linna õigusteenistuse hinnangul on Maxima kaebus konkureeriva poe rajamise vastu perspektiivitu.

"Linn ei saa öelda seda, milline pood saab tulla sinna, meie saame öelda, et seal võib pood tegutseda. Meie anname ikkagi tingimused ja määrame planeeringutes, milliseid hooneid võib sinna ehitada. Lidli tegevusplaan või sihtosttarve või kasutusotstarve ei ole vastuolus ei detailplaneeringuga ega üldplaneeringuga. Kalda tee äärne on määratud kaubanduspindade ja teenindusettevõtete piirkonnaks," selgitas Tartu linna õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre.