Samal ajal kui Narvas on Lidli poe ehitus alanud ning Tallinnas hakkavad keti kauplusehooned valmima, käib Maxima Eesti kohut, et hoida ära Tartusse Kalda teele Lidli rajamine.

Tartu linnavalitsus otsustas Kalda 29 krundile poehoone püstitamiseks ehitusloa anda märtsis, ent eelmisel nädalal esitas Maxima Tartu halduskohtule taotluse see ehitusluba tühistada ja kohaldada ka esmast õiguskaitset, kirjutab Tartu Postimees.

Sellega jätkab Maxima vana vaidlust, mis algas detailplaneeringu üle ja mille tuum on väites, et kõnealuses kohas on kaupluste üleküllus.

"Minu arvates on see perspektiivitu vaidlus, õiguslikus mõttes saab detailplaneeringut vaidlustada igaüks objektiivse õiguspärasuse kaitseks, kui linn on millegi vastu eksinud, kuid ehitusluba saab inimene vaidlustada ainult enda õiguste kaitseks, aga ka see kaebus on üldise õiguspärasuse kaitseks," selgitas Tartu linnavalitsuse õigusteenistuse vanemjurist Kadri Valdre.

Valdre lisas, et kui kohus ehitusloa peatab, siis lähiajal poodi ehitada ei saa, aga kui kohus ehitusluba ei peata, ei ole takistust ehitada.