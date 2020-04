Emor: Reformierakond kindel liider, EKRE ja Keskerakonna toetused võrdsustusid

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, võidaks need Emori küsitluse järgi Reformierakond, kellele lubas aprillis oma hääle anda 30 protsenti küsitlusele vastanutest. Suurima opositsioonipartei toetus on püsinud viimastel kuudel stabiilne - märtsis oli neil toetajaid 29 ja veebruaris 31 protsenti.

Teisel-kolmandal kohal on üsna võrdse tulemusega EKRE ja Keskerakond. EKRE-t toetas aprillis 19 ja Keskerakonda 18 protsenti. Kuu varem oli EKRE-l olnud toetajaid 21 ja Keskerakonnal 17 protsenti ehk kahe valitsuspartei toetusnumbrid võrdsustusid viimase kuuga.

Kantar Emori küsitlustes on väga kõrge parlamendivälise Eesti 200 toetus - aprillis kerkis see koguni 14 protsendile. Eesti 200 toetus on teinud Emori küsitlustes suure jõnksu üles pärast jaanuari, mil erakonna toetus oli 9,3 protsenti. Mullu toimunud riigikogu valimistel kogus Eesti 200 aga 4,4 protsenti toetust ja riigikokku ei pääsenud.

Eelmisel kuul Eesti 200-ga sisuliselt võrdset toetust (12 protsenti) omanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes veidi ja oli aprillis 10 protsenti.

Kolmandat kuud järjest jääb Emori küsitluses valimiskünnise alla Isamaa - sarnaselt veebruarile ja märtsile toetas Isamaad aprillis vaid neli protsenti vastanutest.

Kolme valitsuspartei koondtoetus oli aprillis 41 ja kahel opositsiooniparteil 40 protsenti.

Kantar Emor uuring toimus veebiintervjuudena ajavahemikul 20.–22. aprill 2020. Kokku küsitleti 1280 valimisealist Eesti kodanikku vanuses 18–84 eluaastat.