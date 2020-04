Esmaspäeva hommikul kell 8.20 vuras viimane Viljandist väljunud reisorng Lelle jaama, et jätkata teed Tallinna suunas. Pool tundi hiljem lõigati vanad raudteerööpad lahti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kapitaalremondi käigus asendatakse paevikivikillustik graaniitkillustikuga, puitliiprid betoonliipritega ja vanad raudteerööpad uutega. Töid on Türi-Lelle lõigul teisigi.

"Siin on iga päev, seitse päeva nädalas, toimimas päris palju raudteetehnikat ja muud ehitustehnikat ja üle paarikümne mehe korraga," rääkis peatöövõtja OÜ Go Track tegevjuht Kalvi Pukka.

"Selle töö käigus tuleb meil ära remontida 28 kilomeetrit raudteed, kõik ülesõidud, mis jäävad Lelle-Türi raudteelõigule, samamoodi ka kõik sillad ja kõik truubid," lisas ta.

"Tee, mis on puitliipritel, on juba ammu ajalugu, nii et vahetame ka siin välja pealisehituse. Ikka üritame liikuda selles suunas, et (sõita) pooleteise tunniga Viljandist Tallinna ja vastupidi," rääkis AS Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas.

Elron asendab Viljandi-Lelle lõigul ja ka vastupidises suunas rongid bussidega, mille väljumise aeg ja koht ei kattu rongide sõiduplaaniga.

"Kuna sõiduaeg bussil on pikem, siis ei saa sõiduplaan olla sama, mis seni on olnud. Kui Tallinna poolt sõita, siis bussid jõuavad hiljem Viljandisse kui rong jõudis. Teistpidi, buss väljub Viljandist varem kui enne väljus rong," selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

"Me usume sellesse, et liiklus läheb käima juuni esimestel päevadel, tehnoloogiline aken on antud 8. juuniks, aga seal on ka mõned reservpäevad sees," ütles Kaarjas.

Rongid hakkavad Türi-Lelle lõigul sõitma 120-kilomeetrise tunnikiirusega alles detsembris, kui hakkab kehtima uus sõiduplaan. Edelaraudtee valmistab juba ette ka Lelle-Rapla lõigu kapitaaremonti, mis loodetakse lõpetada 2023. aastal.

Edelaraudtee investeerib raudteetaristu uuendamisse 12,5 miljonit eurot laenuraha.