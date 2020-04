Teisipäeva öösel pilvkate tiheneb, südaöö paiku jõuab saartele vihmasadu ja liigub mandri suunas. Tuul pöördub idakaarde, ulatudes 1 kuni 7 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi, saartel on sooja kuni 4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab Lääne- ja Lõuna-Eestis vihma, mandri lõunaosas sekka lörtsi. Puhub idakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval levib vihmasadu üle terve maa ning muutub intensiivsemaks, pärastlõunal ja õhtul läheb sadu mitmel pool üle ka lörtsiks. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, õhtu poole tugevneb rannikul kirdetuul puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on 4 kuni 9 kraadi.

Kolmapäeva öö on vihma- ja lörtsisajuga, hommikuks sadu harveneb, päeval tuleb põhjavoolus sajuhooge juurde. Tuul puhub valdavalt põhjast ning puhangud ulatuvad rannikul 15 meetrini sekundis. Õhtu poole läheb kuivemaks ja vaiksemaks. Öine õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini, päeval on sooja 4 kraadist 9-ni.

Neljapäev on sajuta, kuid püsib jahe. Öösel on kohati külma kuni 4 kraadi, päevamaksimumid tõusevad 5 kuni 10 soojakraadini. Reede öö on samuti miinuskraadidega, päeval peaks enam päikest olema ning õhk seetõttu paar kraadi soojem.