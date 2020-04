OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar leiab, et eriolukorraga mootorsõidukijuhi õppele kehtestatud piirangud ei täida eesmärki ja sisuliselt toimub analoogne kontakttegevus nagu sõiduõppel, ainuke erisus on see, et sõidukilt on eemaldatud autokooli logod. Ta teeb ettepanekiu ametlikult taaslubada sõiduõppe läbiviimist, kasutades selleks kaitsevahendeid.

"Juba hetkel on näha trendi, kus erinevad mootorsõidukijuhi koolitajad/mootorsõidukijuhi õpetajad otsivad võimalusi tegevuse jätkamiseks ja tõlgendavad distantsõpet erinevalt. Ringlevad jutud, et taotlusi "erilubade" väljastamiseks ise tehtud kaitsevahendite kasutamiseks sõiduõppel on esitatud nii haridus- ja teadusministeeriumisse, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse kui ka maanteeametisse," kirjutas Madar valitsusele saadetud kirjas.

Madari sõnul jätkavad lisaks eelnevale paljud sõiduõpetajad tegevust "juhendajana", milleks annab neile õiguse liiklusseadus.

"Ehk sisuliselt toimub analoogne kontakttegevus, nagu sõiduõppel, ainuke erisus on see, et sõidukilt on eemaldatud autokooli logod."

Madari sõnul seab kirjeldatud olukord ühe sektori ettevõtted ja valdkonna spetsialistid erinevasse olukorda ja tekitab lisapingeid. Samuti ei täida eeltoodu tema hinnangul viiruse leviku takistamisel soovitud eesmärki.

"Arvestades COVID-19 viiruse leviku aeglustumist ja sõiduõppe koolituse iseloomu, kus toimub õpe 1:1-le ning sektori valmisolekut teenuse jätkamiseks, teen ettepaneku võimaldada taasalustada tegevust mootorsõidukijuhi koolituse sõiduõppe läbiviimisel, kasutades kaitsevahendeid," pakub Madar ja toob välja kolm meedet.

Esiteks, õpilane kannab sõidu ajal kindaid, ühekordset kaitsemaski ja soovi korral visiiri. Teiseks, sõiduõpetaja kannab visiiri, ühekordseid kaitsekindaid ja soovi korral ühekordset kaitsemaski. Kolmandaks, enne õpilasega sõidutunni alustamist desinfitseeritakse õppesõiduk ja visiir regulaarselt.

"Kasutades eelpool kirjeldatut oleme nakatusohu viinud miinimumini. Ülaltoodu võimaldab alustada sektori tegevuse taastamist, mis tagaks töötajatele sissetuleku ja võimaldab ettevõttel pehmemalt väljuda kriisist," leiab OÜ Autosõit juhatuse liige Indrek Madar.

Valitsus otsustas 13. märtsil eriolukorda kehtestades, et peatada mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril, distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise teel või kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale.