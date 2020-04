Inimõiguskohus otsustas mullu novembris, et Soome ei käitunud vastavalt inimõiguste kaitse konventsioonile, kui keeldus asüüli andmast iraaklasele, kes pidi tagasi koju pöörduma ning seal tapeti. Rikkumise eest mõisteti Soome riigilt hukkunud mehe tütre kasuks välja 20 000 eurot kompensatsiooni.

Soome siseminister Maria Ohisalo ütles kohtuotsuse järel, et riik suhtub sellesse väga tõsiselt ning võib ümber vaadata varasemaid asüülitaotlusi puudutavaid otsuseid, edastas portaal Euractiv.com.

Nüüd aga on Soome Keskkriminaalpolitsei teatanud, et neil on tõsiseid kahtlusi, kas sunniidimoslemist Iraagi riigiteenistuja Ali, kes palus Soomelt asüüli 2017. aastal, kuna kartis šiiitide kättemaksu, on üldse tapetud. Soome politsei kinnitusel on neil erinevaid andmeid, muuhulgas ka Iraagist pärit teavet selle kohta, et Ali surmatunnistus on võltsitud.

Ali tütar on kinni peetud ja teda kahtlustatakse pettuses.

Kui pettus kinnitust saab, siis see annab tuge asüülireeglite karmistamisele Soomes ning tugevdab kindlasti ka immigratsioonivastase Põlissoomlaste partei positsioone, märgib Euractiv.com.