Investeeringutoetusega omavalitsus oma eelarveauku lappida ei tohi

Aprilli keskel vastu võetud lisaeelarve lubab omavalitsustele 130 miljonit eurot. Sellest 30 miljonit on mõeldud kohalike teede korrastamiseks, teine 30 miljonit kriisis vähenenud tulubaasi ja suurenenud kulude katteks ning 70 miljonit uuteks investeeringuteks.

Üsna kiiresti hakati arutama, mida tähendavad uued investeeringud. Kas lisaraha tohib kasutada ka selle aasta plaanide täitmiseks või tuleb midagi päris uut välja mõelda. Veel läinud nädalal lubas rahandusministeerium, et mingisuguseid piiranguid omavalitsustele ei seata. Peaasi et raha investeeringutesse läheb. Aga nüüd on ministeerium plaanid ümber teinud.

Kui projekt on selle aasta eelarves või hankeplaanis sees, siis riigilt saadud uut investeeringuraha kasutada ei tohi. Erand tehakse siis, kui investeering on väiksem kui 60 000 eurot. Riigihaldusminister Jaak Aab (KE) ütles, et tema soovis toetust paindlikumalt pakkuda, aga eelarves oli kirjas sõnapaar "uuteks investeeringuteks".

"Ega meie siin enam nuputada ei saa. Aga tegelikult kogu lisaeelarve ülesehitus ja sealhulgas kohalikele omavalitsustele antavad erinevad toetused on suunatud sellele, et kiiresti anda majandusele elavdussüst, seda ka piirkondades, regioonides, ja seda saab teha ka kohalik omavalitsus. Ka nende uute investeeringutega," rääkis Aab.

Eesti linnade ja valdade liidu tegevdirektor Veiko Luhalaid ütles, et omavalitsused eelistanuks vabamaid käsi.

"Abipaketist oleks vaja abi ka nendele objektidele, mis tegelikult on ette valmistatud ja juba teoksil. On selgelt näga, et investeeringute jaoks tuleb omavalitsustele sellel ja järgmisel aastal tunduvalt vähem raha," lausus ta.

Näiteks Tartu abilinnapea Gea Kangilaski (SDE) lausus, et linn valmistab ette negatiivset lisaeelarvet.

"Me planeerime tulumaksu arvelt vähenemist praegu kaheksa kuni kümme miljonit ja omatulude arvelt veel lisaks nii et kokku kuskil 12 miljonit eurot. Ja samal ajal saame riigi toetust kokku 6,8 miljonit. Siis on ju ilmselge, et meile ei piisa," ütles Kangilaski.

Majandamiskulusid on linn kokku tõmmanud umbes 3,8 miljoni euro jagu. Järgmised kärped tulevad kas tööjõult või selleks aastaks plaanitud investeeringutelt.

"Selge on see, et me kergekäeliselt ka koondamisi teha ei saa. Me peame ikkagi täpselt vaatama, et linnale vajalikud teenused saaksid osutatud," lisas Kangilaski.

Nii-siis tõenäoliselt tuleb Tartu linnal rahapuudusel mõni selleks aastaks plaanitud investeering ära jätta. Samal ajal saab linn riigi käest 3,9 miljonit eurot, et ära teha mõni muidu tulevikusk plaanitud investeering. Jaak Aab

"Sinna tingimustesse taheti sisse kirjutada ka seda, et ei tohi ka ühtegi investeeringut ära jätta. Nii hulluks asi ei läinud. Ja mina seda kaitsesin, et võiks olla võimalikult vaba see kord," ütles Aab.

Aga üldiselt ei usu Jaak Aab, et omavalitsustel tasuks kärpima tõtata. Tema sõnul läheb omavalitsustel praegu rahaliselt väga hästi. Eelmise aasta lõpus oli omavalitsuste arvel 230 miljonit eurot ja keskmine laenukoormus 27 protsenti.

"Tegelikult me soovitame omavalitsustel käituda umbes sama moodi, nagu riik on seda teinud, et turgutada ettevõtlust, majandust, kogu seda keskkonda," sõnas Aab.

Aab tuletas meelde, et lisaks kriisiabile lubatakse omavalitsustele ka senisest suuremat võlakoormust. Kui seni võis omavalitsuse võlakoormus olla kuni 60 protsenti aasta tuludest, siis järgmiseks kaheks aastaks tõsteti see piir 80 protsendini.

Seda, kui palju tulumaksu omavalitsuste kassasse jõuab, näeb Aabi sõnul täpsemini sügisel.

"Kas näiteks omavalitsuste laekumata üksikisiku tulumaksu mingil määral tasandatakse, sest see võib olla erinev piirkonniti ja omavalitsuste kaupa, selle juurde me tuleme tagasi teisel poolaastal. Kindlasti me ei soovita kõike ära jätta ja kõike kokku tõmmata," ütles Aab veel.

Veiko Luhalaid tõdeb siiski, et kui ka kõik omavalitsused veel negatiivset lisaeelarvet ette ei valmista, siis mõeldakse sellele üle Eesti.

"Annaks jumal, et see niimoodi on, et tõesti selle kriisi mõju on lühiajaline ja fiskaalne auk on väike. Aga omavalitsused kardavad siiski, et see võib olla küllaltki ulatuslik," sõnas Luhalaid.