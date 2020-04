Koroonapandeemia ja eriolukorra ajal on üks enim vaidlusi tekitanud teema maskide kandmine, mida on epideemia algusest peale saatnud vastuolulised sõnumid. Kriisi algul domineeris inforuumi Maailma Terviseorgansatsiooni ja terviseameti positsioon, et maske on tarvis tervishoius ja mujal eesliinil, tavainimestel pole maske kanda mõtet.

Nüüdseks on Eestis sõnumid muutunud. Ühiskonnas kõlab üha tugevamalt arvamus, et maskidest on kasu. Peaminister on öelnud, et maskide kandmisest võiks saada uus sotsiaalne norm. Üks minister on pannud valitsuse lauale ettepaneku muuta maskid avalikes suletud ruumides kohustuslikuks. Eesti poleks siin esimene, sest Euroopas on mitu riiki, mis on juba muutnud maskid piiratud ulatuses kohustuslikuks ning hakanud valitult ka maske tasuta jagama.

"Suud puhtaks" arutleb täna ekspertide ja televaatajatega maskide üle ja küsib muu hulgas, kas maskide kandmine tuleks teha kohustuslikuks? Mida üldse tähendab maskikandmise muutmine sotsiaalseks normiks? Kas, kes, millal ja kuidas peab kandma maski, et sellest kõigile kasu oleks?

Teema üle arutlevad materjaliteadlane, ettevõtja ja poliitik Marek Strandberg, riigihalduse minister Jaak Aab, Eesti Arstide Liidu president Jaan Sütt, ITK infektsioonikontrolliõde Signe Juhkam, TÜ meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar, WHO esinduse Eestis juht Marge Reinap, perearst Piret Rospu ja Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.

"Suud puhtaks" alustab ETVs kell 20.