Kolmapäev on veel vihmane, edasi läheb jälle päikeselisemaks

Kolmapäeval sajab veel mitmel pool vihma ja lörtsi, neljapäeval on aga jälle kuivem.

Kolmapäeva öö on valdavalt vihma- ja lörtsisajune, vaid Lääne-Eestis on paiguti selgimisi. Puhub kirdetuul 5 kuni 10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Temperatuur on -1 ja +3 kraadi vahemikus ning teed võivad olla mitmel pool libedad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikuks sajud harvenevad ja on vaid üksikuid vihma- või lörtsihooge. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 9, idaservas puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur püsib 1 kuni 4 kraadi juures, varahommikul on Lääne-Eestis veel miinuskraade.

Päeval on küll mõningaid selgimisi, aga vihma ja lörtsi sajab hooti ikka ning alles õhtuks pilved järk-järgult hajuvad. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 10, ennelõunal Ida-Eestis puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur tõuseb kuni 8 kraadini.

Neljapäeval muutub kõrgrõhkkond jõulisemaks ning ilm on sajuta. Ühtlasi on nädalavahetus soojem, kuigi laupäeva õhtul pilvisus tiheneb ja pühapäev tuleb vihmane.