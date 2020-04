Islami keskus valmistas eesliinitöötajatele ja abivajajatele toitu

Eesti Islami Keskus andis poolsada riisiroa karpi üle häirekeskuse töötajatele. Seal on lisaks tavatöötajatele ametis ka vabatahtlikud erinevatest ministeeriumidest ja naiskodukaitsest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vastavalt islami kombele tohivad moslemid ramadaani ajal süüa ning juua pärast päikeseloojangut. Siis kogunetakse pidusöömaajale. Õhtusöögile tulijate arv on selle ajaga kasvanud 500-ni.

"Meil on kogemus toita palju inimesi. Me otsustasime, et saame kasutada seda kogemust, et rohkem levitada seda head projekti," selgitas Eesti Islami Keskuse president Kazbulat Šogenov.

Lisaks häirekeskusele jõudis riisiroog ka Toidupanka, kiirabi- ning apteegitöötajateni. Eelnevalt peeti nõu Tallinna ja Maardu linnavalitsusega.

Mohammad Imran on ramadaani ajal toitu valmistanud juba üheksa aastat. Et päeval tuleb saadetis erinevatesse kohtadesse toimetada, valmistas ta toitu öösel - kas üksi või paari abilisega.

"Mul kulus peaaegu kuus tundi, et toitu valmistada ja ära pakkida. Tavaliselt selleks lähebki neli kuni kuus tundi, olenevalt hulgast. Täna oli umbes 500 karpi ja selleks kulus kuus tundi," rääkis ta.

Karantiini ajal annetab islami keskus toitu juba kolmas kord. Toidu annetamine kriisi ajal on saamas Eestis tavaks - näiteks häirekeskus on saanud proovida ka McDonaldsi kraami.