Ülevenemaalise avaliku arvamuse uurimiskeskuse (VTsIOM) küsitluse tulemuste kohaselt langes märtsis nende inimeste hulk, kes nimetasid Putinit poliitikute hulgas, keda nad usaldavad, 28,3 protsendile. Veebruaris oli see näitaja olnud 29 ja jaanuaris 30,6 protsenti, edastas Raadio Vabadus veebikülg.

Uuringus küsiti vastajatelt, keda nad usaldavad ja keda mitte oluliste riiklike küsimuste lahendamisel. Putini nime küsitluses otsesõnu ei mainitud.

VTsIOM-i juht Valeri Fjodorov ütles väljaandele Forbes, et vastajad kalduvad suurema tõenäosusega ütlema, et usaldavad Putinit, kui tema nimi on loendis välja pakutud - vastandina sellele, kui ühtegi nime pole küsitluses välja toodud.



Putini populaarsuse kahanemine on pikaajaline suundumus hoolimata sellest, et ta 2018. aastal võitis presidendivalimistel suure ülekaaluga oma neljanda ametiaja. Sellest ajast saadik on Putin ja teda toetavad saadikud riigiduumas jõustanud rea majanduslikke ja sotsiaalreforme, mis on rahvast pahandanud. Nende hulgas on näiteks pensioniea tõstmine ja käibemaksu suurendamine.

Viimati esitatud algatus, mis lubaks Putinil presidendiks kandideerida ka viiendaks ja isegi kuuendaks ametiajaks pärast praegu kestvat teist kuue-aastast perioodi, mis lõppeb 2024. aastal, on samuti pälvinud paljude venelaste kriitikat.

Viimase arvamusuuringu tulemusi võisid mõjutada ka koroonakriisi tõttu kehtestatud piirangud, märgib Raadio Vabadus.

Venemaal registreeriti esimesed viirusesse nakatunud 31. jaanuaril, misjärel kehtestas riik kiiresti mõned piirangud, nagu näiteks piiri sulgemine Hiinaga. Viiruse levik kiirenes alles aprillis, mis sundis Putinit välja kuulutama pika karantiiniperioodi, mille ajal pidid ettevõtted jätkama inimestele palkade maksmist hoolimata sellest, et nad ei tööta. Teisipäeval pikendas ta seda perioodi veel 11. maini.

Teisipäeval teatasid Vene võimud ka rekordiliselt suurest nakatumiste ja surmade arvust. Kokku on Venemaal registreeritud 93 558 nakatunut, kellest 867 on COVID-19 tõttu surnud.