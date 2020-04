Volbripidustusi tänavu teha ei tohi

HTM-i asekantsler Indrek Reimand kirjutas üliõpilasorganisatsioonidele, et sel nädalal ootab ees volbriõhtu, millele järgneb vaba päev 1. mail. Ta märkis, et paljud üliõpilasorganisatsioonid on juba teavitanud oma liikmeid ja sõpru sellest, et eriolukorrast tulenevalt tänavu volbripidustusi ei toimu.

"Tuletame veel kord meelde, et viiruse leviku tõkestamiseks tuleb ära jätta kõik avalikud üritused ja rahvakogunemised. Seega ei ole lubatud ka mis tahes kogunemised kevadpühade ja volbriöö tähistamiseks – ära jäävad paraku kõikvõimalikud rongkäigud, lõkketegemised, ühislaulmised, laevasõidud; koosviimised nii üliõpilasorganisatsioonide hoonetes-ruumides kui ka väljaspool neid. sest rahvakogunemine on viiruse leviku soodne pinnas," kirjutas Reimand.

Ühtlasi palus ta hoiduda ka sõpruskonniti kodudes volbriöö tähistamisest ja piirduda vaid kitsa pereringiga, et vähendada uute haiguspuhangute riski. Avalikus ruumis liikudes ja viibides tuleb endiselt kinni pidada 2+2 reeglist ja hoiduda lähikontaktidest.

"Täname kõiki tudengeid ja tudengiorganisatsioone, kes on seni vastutustundlikult eriolukorra piirangutest kinni pidanud. Viiruse leviku takistamine on meie kõigi ühine vastutus ja sõltub meie ühistest jõupingutustest," teatas Reimand.