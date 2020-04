Linnale kuuluvatel staadionitel on lubatud individuaaltreeningud ja maksimaalselt 10-liikmelistes gruppides sportimine. Mai algusest on avatud ka discgolfi- ja BMX-rajad. Spordihooned, sh Tamme staadioni tribüünihoone, jäävad praegu suletuks.

Linnapea Urmas Klaas rõhutas, et kuigi mängu- ja spordiväljakud on mai algusest kõigile avatud, tuleb neid kasutada vastutustundlikult.

"Me avame järk-järgult inimestele liikumis- ja vaba aja veetmise võimalusi, aga jälgime olukorda väga tähelepanelikult. Nakkusohu vältimiseks on ülioluline, et kõik reeglitest kinni peavad," ütles Klaas. Ta lisas, et kui reeglitest kinni ei peeta, vaatab linnavalitsus senised otsused üle.

Linnapea sõnul välijõusaale seni ei avata, kuni valitsus on täpsustanud nende kasutustingimusi.

"Valitsuse praegust nõuet, mille järgi välijõusaalides võib alates 2. maist treenida, kui seal tagatakse inventari desinfitseerimine pärast igat kasutuskorda, kuid mitte harvem kui iga nelja tunni järel, ei ole võimalik ilma suurte ja ebamõistlike kuludeta täita," täpsustas Klaas.

Spordi- ja mänguväljakutel tuleb lähtuda 2+2 reeglist ning enne ja pärast väljaku kasutamist desinfitseerida või pesta käsi.

Linnavalitsus paigaldab kõikide spordi- ja mänguväljakute juurde sildid käitumisjuhistega.