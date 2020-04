Teade on ootamatu, sest 32-aastasel Symondsil pidanuks olema sünnituseni aega veel mitu nädalat. Pressiesindaja kinnitas aga, et laps on terve ja ema tunneb end hästi.

Koroonaviiruse tõttu haiglasse intensiivravile sattunud 55-aastane Johnson paranes hiljuti ja naasis esmaspäeval tööle.

"Peaminister ja proua Symonds teatavad põnevusega terve poisi sünnist täna hommikul Londoni haiglas," ütles pressiesindaja.

Kolmapäval asendab peaministrit tõenäoliselt välisminister Dominic Raab, kes tegi seda ka Johnsoni haiguse ajal.

Johnsonil arvatakse olevat vähemalt viis last, neli neist tema eelmise välinaise Marina Wheeleriga, kellest ta lahutas 2018. aastal.