ETV saates "Esimene stuudio" on kolmapäeval külas justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa).

Täpselt aasta ametis olnud valitsus seisab silmitsi keerulise olukorraga. Avalikkus on kriisist väsinud, kuid piirangute kiire mahavõtmisega kardetakse sõrme lõigata. Kui proportsionaalne ja õiguspärane on piirangute säilitamine, kui olukord Eestis on märgatavalt paranenud? Seda uurib saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.35.