Otepää vallavanem Jaanus Barkala hoiab vallaeelarve laekumistel silma peal. Ta ütles, et erasektorit pitsitava kriisi mõju veel vald veel maksutulus ei näe ja sestap pole mõtet kärbetega rutata.

"Me oleme juhindunud riigi suunistest. Riik on tõesti tungivalt soovitanud hetkel mitte palku ja investeeringuid kärpida. Selleks, et rahavereringe säiliks, me oleme proovinud sellest juhinduda," rääkis Barkala.

"Teoorias on see ettepanek hea, et ärge kokkuhoidu tehke. Aga reaalne elu on selline, et valmistame ette esimest lisaeelarvet. Loomulikult sõltub palju sellest, kui palju tuleb riigi poolt abiraha, palju see katab, aga kindlasti ta ei kata kõike ja tuleb teha kokkuhoidu," ütles Paide linnapea Priit Värk.

Värk nentis, et värsked andmed märtsikuu maksulaekumisest olid oodatust koledamad.

"Meie kõikides hallatavates asutustes – koolid, lasteaiad ja ka kultuurimaja, seal tuleb majandamiskulusid kärpida juhtidel 7,5 protsenti, kindlasti tuleb osad investeeringud ära jätta."

Palgakulude kallale Paide linn veel läinud ei ole. Kui vähegi võimalik, võetakse need ette viimasena.

Tartu vallavanem Jarno Laur ütles aga juba läinud nädalal, et lasteaednikel praegu eriti tööd pole ja sestap tuleb nende palka ajutiselt kakskümmend protsenti vähendada. Räpinas valmistuvad 50-portsendiliseks palgakärpeks kultuuritöötajad.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et nemadki valmistusid palku vähendama, kuid esialgu loobusid sellest.

"Hiljem seda teha on palju valusam. Sest, kui inimene teeb täiskoormusega tööd, siis tema palgakärbe on kindlasti oluliselt ebaõiglasem, kui see oleks olnud eriolukorra ajal."

Palgakärpest loobus Türi Siemanni sõnul riigi soovitusel, aga kärpekohti otsib vallavalitsus edasi. Negatiivse lisaeelarve plaanib Siemann volikogusse viia hiljemalt juunis.

"Kuigi meil on tõepoolest ka äraootav seisukoht, me täpselt veel ei tea, kui suur on tulumaksu alalaekumine. Aga me oleme päris kindlad, et see tuleb ja me tõepoolest ei taha oodata aasta teise pooleni, kus oleks väga palju keerulisem kokkuhoiukohti leida."

Siemann tõdes, et tegelikult on vallal juba praegu raske kärpida. Suuremad investeeringud, kooli- ja spordihoone ehitamine, on juba töös ja neid poole pealt seisma jätta ei saa. Ühtlasi ei tööta vallas üleliigseid inimesi.

"Olen suhteliselt nõutu, sest suuri kokkuhoiukohti ei oska siin näha."

Luunja vallavanem Aare Anderson ei kahtle, et kriis erasektorist lõpuks maksulaekumistesse jõuab. Aga praegu on vallal korralik rahapuhver ja Anderson kiirustamiseks põhjust ei näe. Tema on pigem sama meelt Otepää vallavanema Jaanus Barkalaga. Otsuseid saab teha siis, kui olukorrapilt ehk kriisi sügavus selge.

"Kui see langus on selline pikemaajalisem ja ulatuslik, siis tuleb loomulikult plaanid vaadata üle. Tuleb vaadata üle ka investeeringute koha pealt, kas mingeid asju saab edasi nihutada, kas mingeid asju saab ära jätta – kindlasti saab seal muutusi teha," rääkis Anderson.

"Ja tegevuskulude koha pealt tuleb muidugi ka vaadata, aga seal on ilmselge, et kui me soovime, et kõik meie asutused ka homme edasi töötavad, siis ega seal väga suuri võimalusi ei ole."