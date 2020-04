"Meil on niimoodi, et me oleme tänaseks koondanud suurusjärgus tosin töökohta," ütles Ojaperv ERR-ile. Tema sõnul koondatakse kokku praegustest kohtadest ligikaudu pooled ehk 50-60 töökohta ning kuna kõik inimesed ei tööta täiskohaga, kaotavad töö ligikaudu 60-80 inimest.

Ojaperve sõnul jääb hotell eriolukorra lõpuni jätkuvalt klientidele avatuks. "Meil on niimoodi, et maksvate inimeste osakaal annab meile täituvust 3-5 protsenti. Kui me liidame sinna juurde tasuta toad, mida oleme pakkunud meditsiinitöötajatele, siis on täituvus kuskil 20 protsenti," sõnas ta.

Hotellijuht märkis, et eriolukorra alguses ei olnud prognoositav kui kaua kriis kestab ning enne koondamist on ettevõte kõik võimalikud meetmed ära kasutatnud. "Meie loogika oli selline, et inimestele töökoha üles ütlemine ei tohi olla lihtne asi. Esmalt kasutasime ära kõik reservid, ka puhkusereservid, siis tuli valitsus välja töötukassa meetmetega," sõnas ta.

Olukorra paranemist turismisektoris Ojaperve hinnangul tänavu oodata ei ole ning vähendatud kollektiiviga jätkatakse turismi taastumiseni. "Turism taastub viimasena. Sellel aastal ei näe, et meil midagi paremaks läheb," sõnas ta ja lisas, et üle 50-protsendilist täituvust tänavu hotell ilmselt ei näe.

Radisson Blu Sky hotelli opereeriv Astlanda Hotelli AS kuulub Efteni kinnisvarafondile.