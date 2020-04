Hambaravikliinikutesse saabuvad patsiendid leiavad end uutmoodi olukorrast, kus arstile pääsemiseks tuleb läbida palavikukontroll, täita tervisedeklaratsioon ja kanda kaitsevarustust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseamet on kehtestanud ranged reeglid ka hambaarsti ja tema õe kaitsevarustusele.

"Siin on see kõige raskemini kättesaadavam asi, respiraator. Siis on visiir, mis ei ole ühekordne, kuid mida desinfitseeritakse iga patsiendi järel, nii et tegelikult mul on kaks visiiri. Siis on kindad, mis on ka varem olnud tavalised, ja siis on pritsmekindel kittel," loetles hambaarstide liidu ja Unimedi juhatuse liige Kristjan Gutmann.

Kogu selle kaitsevarustuse maksimaalseks hinnaks nii arstil kui ka õel ühe patsiendi kohta on haigekassa arvutanud kuni 40 eurot. Haigekassa hüvitab selle raha aga ainult oma lepingupartneritest hambaravidele ja seda ainult siis, kui hambaarst esitab haigekassale patsiendi eest arve ehk kui patsiendil on oma 40-eurone hambaravihüvitis sel aastal veel kasutamata. Kui see on kasutatud, näiteks tegu on korduvvisiidiga, siis peab patsient tasuma ka kaitsevarustuse eest. Seda peab ta tegema ka siis, kui ettevõttel ei olegi haigekassaga lepingut.

"Eks erinevatel raviasutustel on erinevad võimalused ja erinevad mahud neid asju hankida. Me oleme Unimedis püüdnud teha hinda võimalikult sõbralikuks, et see ei muudaks hambaravi kättesaamatuks võib-olla niigi keerulises situatsioonis. Üritame hinda hoida all, kuid kõigel on oma hind ja loomulikult midagi me kasseerime patsiendilt," ütles Gutmann.

Nii võib patsiendi makstav tasu kaitsevarustuse eest varieeruda 0 kuni 40 euroni.

"Ma väga loodan, et see ei ole teenimise koht. See on ikkagi vastavalt kuludele, seda küsitakse patsiendi käest lisakuludena. Soovitan pöörduda hambaarsti poole ja küsida, kui palju on hambaarstil lisakulu seoses isikukaitsevahenditega. Võib ka olla, et asutused on teinud selle omavahenditest ja nad ei küsigi patsiendi käest ja kindlasti haigekassa partneri juures ei tohi küsida lisatasu. Selle eest tasub haigekassa," rääkis haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.

Ta lisas, et hambaravidel on ka praegu võimalik igal hetkel haigekassaga leping sõlmida ja kaitsevarustuse hüvitist saada.