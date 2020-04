Saksamaa soovitab välisreisidest hoiduda juuni keskpaigani

Saksamaa välisministeerium leiab, et inimesed peaksid juuni keskpaigani vältima puhkamist teistes riikides.

Protestijad leiavad, et piirangud tähendavad, et suurel hulgal inimestel keelatakse tööd teha, kui vastutustundetult külvatakse kahtlusi, et turism pole ohutu.

Saksamaa välisministri selgitusel ei ole valitsus jõudnud veel nii kaugele, et soovitada muretut ja mitte hädavajalikku reisimist ning tärkav reisituhin võib tekitada olukorra, kui keset suve tuleb taas aidata kodanikel kodumaale naasta.

Valitsus on toetanud suuri turismiettevõtteid miljardite eurodega, kuid väga paljud väiksemad ettevõtted on jäänud abita.