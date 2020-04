Kaitseväelased lasid Tapa endise mõisa õhku

Pärast 1942. aastal toimunud põlengut mõisast palju ei säilinud ning 1950. aastatel ehitati sinna Nõukogude ohvitseride ühiselamu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseväe pioneeripataljoni lõhkamiskursuse ülesandena oli eesmärgiks 80 kilogrammi lõhkeaine abil varistada maja nii, et ajalooline kelder säiliks.

Varistamistööde juhi kapten Urmas Tonto sõnul oli tegu väga huvitava väljakutsega.

"Saada proovida lõhkeaineid, teadmisi ja teooriaid hoones, kus seina paksus on kohati ka poolteist meetrit, on võimalus üks kord elus," ütles ta.

"Lisaks ka see, et kuna maja on ehitatud erinevatel aegadel, siis see seina tüüp varieerus väga erinevalt ja loominguks oli ruumi väga palju," lisas ta.

"Saime omanikuks eelmise aasta sügisel, novembris. Vald oli juba pikka aega mures sellega, et keegi osta ei taha ja maja laguneb käest ära ja raha ka pole parandamiseks. Koostöös vallaga leidsimegi, et kaitseväe väljaõppe raames on seda võimalik ohutult varistada ja ohtlik olukord lõpetada. Ettevalmistuse käigus üks sein juba varises kokku, katus oli hävinud, vahelaed olid osaliselt puudu ehk ta oli igast otsast täitsa mäda," rääkis kaitseinvesteeringute keskuse koordinaator Kaupo Kaasik.