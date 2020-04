Neljapäev on kuiv, reedel läheb jälle sajusemaks

Lähipäevil on ilm muutlik - neljapäev on kuiv, reedel hakkab Lääne-Eesti saartest alates jälle vihma sadama.

Neljapäeva öösel on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja vaid kohati võib veidi sadada. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb sisemaal kuni -5 kraadini, rannikul on sooja kohati aga kuni 3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning paiguti püsib ka udu. Puhub nõrk idakaare tuul ja sooja on kuni 4 kraadi.

Päeval tekib taevasse pilvi küll natuke juurde, kuid ilm on siiski kuiv. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 2 kuni 8, õhtupoolikul Liivi lahe ümbruses puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhusooja on päevaks oodata 5 kuni 10 kraadi.

Reedel on mandril ilm kuiv, saartel on aga pilvisem ning sajab ka vihma. Kagutuul muutub tuntavamaks, kuid see-eest on sooja paar kraadi rohkem.

Nädalavahetusel tõusevad termomeetrinäidud lausa +15 kraadi juurde. Sajuala liigub hommikupoolikul saartelt mandrile ja jõuab õhtuks Ida-Eestisse. Pühapäeval tuul vaibub ja vihma sajab vaid kohati.