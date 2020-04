Valga politseimajas algasid ulatuslikud lammutustööd, et aasta pärast saaks seal olla nüüdisaegse ruumilahendusega politseikeskus. Valga on Eestis tänavu üks olulisemaid paiku, kus luuakse korrakaitsjaile paremad töötingimused.

Tavatu vaatepilt - võimsad ekskavaatorid haukavad tükkideks hoonet, mis on Eesti piirialal olnud aastakümneid korrakaitse sümbol. Maha ei võeta siiski kogu maja, vaid selle vanem osa ja asemele ehitatakse uus.

"See maja on Nõukogude ajal ehitatud. Ja see pool, mida täna lammutatakse, on kõige halvemas olukorras olev majaosa. Kuigi väljastpoolt võib näha, et ta polnud kõige hullem ja oli väljastpoolt soojustatud, siis seespool olid suured praod seintes ja niiskus," kirjeldas Kagu politseijaoskonna juht Tamar Tamm.

Praegu, mil seoses eriolukorraga on Valgas korrakaitsjaid kogu Eestist, tekib küsimus, millisena näeb riik selle politseimaja rolli tulevikus.

"Pärast remonti hakkavad siin töötama Kagu jaoskonna inimesed. Ja lisaks neile kolib siia majja ka passilaud. Siin saab olema nii kinnipidamine, menetlus, siia saab pöörduda, kui on inimestel abi vaja, ja ka piirkonnapolitseinikud," loetles Tamm.

"Tänane ruumiprogramm peab vastama politsei sisulistele nõuetele. Kogu logistika - kes kus liigub, kuhu kliendid saavad, kus politsei on," ütles Riigi Kinnisvara AS-i projektidirektor Sven Saar.

Arestimaja enam Valka ei tule, kuid politseimajja rajatakse kinnipidamiskambrid. Valga uuenevasse politseimajja investeeritakse ligi kolm miljonit eurot, kuid Riigi Kinnisvara AS uuendab korrakaitseasutusi ka mujal Eestis.

"Me hetkel ehitame Pärnusse suurt ühishoonet, samamoodi on uue ühishoone ehituse tööd käimas ka Sillamäel. Ja kohe lõppeb Tallinnas Nõmme komando ja Lilleküla komando rekonstrueerimine," loetles Saar.

Valga uuenevasse majja peaks politsei naasma aasta pärast, seni tegutsetakse asenduspinnal kunagise autobaasi peamajas.