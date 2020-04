Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma hinnangul tuleks koroonaviiruse tõrjumiseks kehtestatud meetmete leevendamist alustada alla 10-aastaste laste seas, kus viiruse levik on kõige madalam. Üllatava statistikana tõi ta välja, et Eestis on suremus praegu madalam kui viimase kümne aasta keskmine.

"Eestis on laste haigestumine väga madal, nagu ka rasedate osakaal. Lapsed põevad kergemalt, neil on nõrgemad sümptomid ja nad põevad haiguse ka kiiremini läbi," rääkis Härma.

Härma lisas, et praegu arvatakse ka seda, et lastelt täiskasvanutele edasi haigus kanduda ei taha.

"Samamoodi pole lapsed olnud kollete tekke alguseks. Lapsed on nakatunud, kuna pere sees on olnud kolle ja täiskasvanud eelnevalt nakatunud."

Härma küsis, kust alustada meetmete leevendamist ja vastas, et seda võiks teha eelkõige alla 10-aastaste seas, kus levik kõige madalam.

"Nemad ei ole riskirühmad. Kui me vaatame Taanit ja Norrat, kus on meiega sarnane haigestumus ja epideemia kulg olnud sarnane, siis nemad on avanud algkoolid. Siinkohal mõtlemiseks, kas ka Eesti võiks hakata liikuma sinna suunas, et avada lasteasutusi."

Haigestumise tipp oli aprilli alguses

Terviseameti analüüs. Autor/allikas: Terviseamet

Härma rääkis, et terviseameti nakkuste seire osakonnas jälgitakse pikemaajalisi trende ning igapäevased üksikud juhud, sh üksikud kolded ei oma nii suurt olulisust.

Pikemast vaatest selgus, et enim lisandus uusi haigestunuid 2. aprillil - kokku 148 inimest. Seevastu viimase 14 päeva jooksul on lisandunud kokku 276 uut haigusjuhtu ehk trend on selgelt languses.

Peamiselt on uued haigestumisjuhud tulnud juurde Põhja-Eestisse, sellest suurem osa Tallinnasse. Kuid ka Tallinnas on nakatumiste trend allapoole.

Kõige rohkem on Eestis inimesed nakatunud pereringis (37 protsenti). Tööl on nakkuse saanud 20 protsenti ning hooldekodus või sotsiaalasutuses 16 protsenti. 19 protsendi haigestunute puhul pole teada, kus ta viiruse sai.

"Senikaua, kui esineb teadmata juurde tulnud nakkuskohtadega inimesi, senikaua saame rääkida, et siseriiklik haiguse levik kestab," sõnas Härma.

Kokku on meil olnud 410 teadmata nakkusallikaga juhtu, kuid ka nende arv on hakanud kahanema.

Haigestunuga kokkupõrkamise tõenäosus 1:5000

Terviseameti analüüs. Autor/allikas: Terviseamet

Härma rääkis, et tõenäosus, et inimene põrkab kokku haigestunuga, on 1:5000. Samas peavad haiged viibima karantiinis ja ringi liikuda ei saa.

Haigestumise tipp oli Eestis 5. aprillil, kui oli 56,5 haigestunud inimest 100 000 elaniku kohta.

Registreeritud haigusjuhtudest on 61,3 protsenti tänaseks tervenenud, 35,7 protsenti on endiselt haiged ja kolm protsenti on surnud.

Regiooniti on kõikjal haigestumise trend allapoole. Sealjuures Saaremaal läks see kiirelt üles, kuid sama kiirelt ka alla.

"Saaremaal läks kiiresti üles ja kiiremini alla, kui teistes maakondades, mis lubab järeldada, et seal kasutatud meetmed olid väga efektiivsed," sõnas Härma.

Eesti suremus madalam kui viimase 10 aasta keskmine

Terviseameti analüüs. Autor/allikas: Terviseamet

Terviseameti ekspert tõi ka välja üllatava statistika - vaatamata koroonaviirusele liigub Eesti praegu allpool viimase kümne aasta suremust. See on tema sõnul ka WHO jaoks üks olulisi indikaatoreid, kus kaaluda leevenduste tegemist.

Teine oluline indikatsioon WHO jaoks on see, kui positiivsete testide osakaal on kõikidest testidest alla viie protsendi. Eesti on sellest allpool olnud juba aprilli algusest, praegu on see olnud kogu perioodi keskmisena 3,2 protsenti.

Lisaks peab WHO oluliseks, et teste oleks tehtud üks tuhande inimese kohta. Meil on see viimasel ajal olnud viis testi tuhande elaniku kohta, juba mõnda aega kaks-kolm testi.

Eesti näitajad Euroopa keskmisest palju paremad

Terviseameti analüüs. Autor/allikas: Terviseamet

Kui haiglaravi vajavate inimeste protsent on meil 22,5, siis Euroopas 42 protsenti diagnoosidest. Haiglas viibivate patsientide arv Eestis ka väheneb.

Juhitaval hingamisel on meil olnud 33 inimest, mis on kaks protsenti haigestunutest ja kaheksa protsenti hospitaliseeritutest. Raskemini on Eestis, aga ka mujal Euroopas haigestunud vanemaealised mehed.

Surmaga lõppenud juhud on Eestis olnud seotud valdavalt vanemaealiste inimestega, enamus neist olid surmad haiglas. Kui meil on haigestunutest surnud kolm protsenti, siis Euroopas on vastav näitaja keskmiselt 10,5 protsenti.

Tervishoiutöötajatest on Eestis nakatunud 5,3 protsenti (neist enamik Lääne-Eesti regioonis ehk Saaremaal), samas kui näiteks Itaalias on see 10 protsenti (Lombardias 20 protsenti) ja Hispaanias 20 protsenti.

Samas on Eesti näitajad suuremad kui suurema elanike arvuga lõunanaabrite lätlaste juures (ca 860 juhtumit ja 15 surma). Mari-Anne Härma seletas seda asjaoluga, et lätlastel polnud "oma Saaremaad", ehkki üksikuid koldeid on olnud ka lõunanaabrite juures.