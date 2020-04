Baltika esitas saneerimiskava

Baltika esitab võlausaldajatele kinnitamiseks saneerimiskava, mille eesmärgiks on ületada ettevõtte ajutised makseraskused ja likviidsusprobleemid. Muu hulgas on kavas taotleda riigilt abimeetmeid.

Peamisteks saneerimismeetmeteks juba alustatud ettevõtte restruktureerimiskava elluviimine, eesmärgiga vähendada oluliselt ettevõtte püsikulusid, koroonakriisist tingitud riiklike abimeetmete taotlemine ja rakendamine ettevõttele kohalduvas ulatuses ning täiendavate finantseeringute kaasamine, samuti võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, teatas ettevõte.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub saabuvate nädalate jooksul võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus. Saneerimiskava kinnitamata jätmisega kaasneks Baltika maksejõuetus.

Ettevõtte ajutised makseraskused tingitud COVID-19 puhangust tõukuvast radikaalsest rõivaste müügi langusest ja suutmatusest täita tootmistegevuse lõpetamisega kaasnevaid lepingulisi kohustusi, ütles Baltika juhatuse esimehe ametikohustusi üle andev Mae Leyrer.

Leyreri sõnul on Baltika saneerimiskavas rakendatud abinõud kooskõlas seaduse ja kohtupraktikaga. Meetmed on realistlikud ja mõistlikud ning koormavad Baltika võlausaldajaid üksnes põhjendatud ulatuses, mis on vajalik Baltika saneerimise õnnestumiseks, märkis Leyer.

Baltika juhatuse esimehe kohale asub Leyeri asemel Flavio Perini, kes kinnitas oma toetust saneerimiskavale.

Baltika esitas 25. märtsil makseraskuste tõttu Harju maakohtule avalduse saneerimismenetluse algatamiseks ning kohus otsustas menetluse ka alustada. Leyer kinnitas toona ERR-ile, et töötajaid koondama ei hakata.

Baltika Grupp on suurim rõivadisaini ettevõte Baltikumis, omades 79 kauplust Eestis ja naaberriikides ning andes grupiüleselt tööd 539 töötajale. Tavapärastes oludes tehakse koduturgudel Baltika poodidesse aastas üle 7,7 miljoni külastuse ja sooritatakse umbes 850 000 ostu.