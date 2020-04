Kevadtormi väliõppuste juht: me ei suutnud kaasata reserve

Kevadtormi väliharjutused on läbi. Viimasel õppusenädalal toimuvad lahinglaskmised. Kriisiaja Kevadtorm toimub ainult Keskpolügoni alal, sellel osaleb umbes kolmandik eelnevatel aastatel kohal olnud jõududest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väliskülalisi ei ole, kuid õppustel osaleb NATO lahingugrupp - Briti ja Taani sõdurid. Tegelikult tuleks igal aastal kaasta ka tuhandeid reservväelasi, kes tänavu koju jäid, ütlevad õppuste korraldajad.

Esimene brigaad, kuhu kuuluvad Scoutspataljon ja liitlased, treenis Kuperjanovi ning Viru pataljoni ajateenijaid. Kokku osaleb 3000 sõdurit tavapärase 10 000 asemel.

Kevadtormi väliõppuste faasi juht, kolonel Tarmo Metsa ütleb, et rahvusvaheline koostöö on eriolukorra tõttu tugevasti kannatada saanud. Ära jäi ameeriklaste Euroopa õppuse Defender Eesti osa. Koju jäid ka reservid.



"Võiks mainida väikese miinuspoolena seda, et me ei suutnud kaasata oma reservkoosseisu ja seda mitmetuhandepealist hulka erinevatesse üksustesse - seda oleks tarvis teha iga-aastaselt. Ja täna võib öelda, et kaasatud olid ainult vabatahtlikud ja neid võiks üles lugeda ühe käe sõrmedel. Ja peamiselt olid need meedikud," rääkis Metsa.



Õppuste ala on väike - Kesk-Eesti asemel Keskpolügon.

"Keskkond on liiga tuttav ja nendele üksustele, kes on siin palju harjutanud, ei esita piisavalt väljakutseid," sõnas Metsa.

NATO Lahingugrupi kompaniiülem, major Christopher Jose ütles, et eestlastelt siinses keskuses tegutsemist õppida on väga kasulik, sest Suurbrittannias ei ole nii suuri metsi. "Siin oli kasulik saada selgeks mõned oskused, mis eestlased on aja jooksul omandanud," lausus ta.

Nädalavahetusel algavad Keskpolügonil lahinglaskmised üksuste kaupa. Pärast 8. maid algab juba reservi minekuks valmistumine.