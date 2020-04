Reede toob kevadised soojakraadid

Öö vastu reedet on sajuta ja vähese pilvisusega. Puhub valdavalt ida- ja kagutuul 3 kuni 10, saartel ja läänerannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel ja läänerannikul soojem, +3 kuni +5 kraadi.

Reede hommikul on mandril enamasti vähene pilvisus, kuid saartel ja läänerannikul on pilvisem. Puhub kagutuul 3 kuni 10, saartel puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur ulatub kuue soojakraadini.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning saartel võib vähest vihma sadada. Puhub kagu- ja idatuul 5 kuni 11, puhanguti 17 meetrit. Sooja tuleb 10 kuni 14 kraadi.

Laupäeval liigub suurem sadu üle Eesti ja järgnevatel päevadel on pilvisus muutlik koos üksikute sadudega. kevadised temperatuurid on tagasi ning keskmised on öösiti viie soojakraadi ümber ning päeval 12 kuni 15 kraadi.