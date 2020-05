Soomlased tähistasid eriolukorras vapput rahulikult

Soomlastel on kombeks tähistada maikuu saabumist suure pidutsemisega – vappu ehk Walpurgi öö on soomlastele vist isegi tähtsam kui jaanipäev. Kuigi politsei eeldas kogunemisi, oli ilm jahe ja inimesed välja eriti ei kippunud.

Soome politsei vaatab igal aastal maikuu lähenedes murelikult ilmateadet ja hoiab pöialt, et tuleks koerailm ja inimesed välja ei kipuks. Politsei sõnul levisid seekord netis üleskutsed kodanikuallumatust ilmutada ja hoolimata koroonast tänavatele koguneda.

Juba neljapäeval hoiatas politsei, et suuremad kogunemised aetakse laiali, aga lisas, et isekeskis võib siiski tähistada. Õnneks oli ilm jahedavõitu, inimesed välja eriti ei kippunud ja vappu möödus üsna rahulikult.

Joodi traditsioonilist kääritatud sidrunijooki sima ning söödi kartulisalatit ja rasvas keedetud rõngas-pontšikuid. Peamised rahvakogunemised olidki järjekorrad alkoholipoodide ja pontšikumüüjate uste taga.

Poris avastas politsei mõni aeg tagasi salakõrtsi, kus inimesed lõbusalt aega veetsid, aga vappu ajal oli seegi korralikult kinni.

Kindel traditsioon on aprilli viimasel päeval panna üliõpilasmüts Helsingis asuvale skulptuurile Havis Amandale ning juua pargis sõpradega rohkesti õlut. Vana kombe kohaselt peaksid tudenginoormehed Haavis Amandale tekli pähe seadma ronides üles tema kehakumerusi kasutades, aga kuna skulptuur on rohkem kui sada aastat vana, on ta nii hapraks muutunud, et selle otsa ronimine on juba mitu aastat keelatud.

Kasutatud on tõstukit, aga seekord toimus koroona tõttu tekli asetamine üldse virtuaalselt. Igaks juhuks oli küll Amanda juba aegsasti aiaga piiratud, et rahvakogunemist vältida.

Esimese mai tööliste paraadi punaste loosungitega on juba mitu aastat peetud vaid paaris vasakpoolsemas linnas, seekord needki virtuaalselt.

Poliitikud muidugi oma 1. mai kõnet ära ei jäta, aga nad teevad seda neti kaudu. Valitsusse kuuluva Keskusta esimees, rahandusminister Katri Kulmuni pidas oma kõne juba neljapäeval. Ta rääkis sellest, et koroona läheb kalliks maksma ja toob kaasa maksutõusu. Opositsioonis oleva Kokoomuse juht Petteri Orpo ütles, et koos koroonakriisile lahendust otsides tuleks lahendada ka teised ühiskonna ees seisvad probleemid, nagu näiteks kliimamuutused ja riigi suur võlakoormus.