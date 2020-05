Meeleavaldajad, paljud neist relvastatud, tungisid neljapäeval Michigani osariigi parlamendihoonesse, et nõuda demokraadist kubernerilt rangete koroonapiirangute tühistamist.

Mitukümmend protestijat kogunes Lansingis asuva parlamendihoone fuajeesse ja nõudis sisselaskmist. Maski ei kandnud ükski.

Maskides politseinikud sulgesid meeleavaldajate tee.

Senaator Dayna Polehanki avaldas Twitteris foto püssidega meestest, kes tema sõnul rahvaesindajate peale karjusid ja neid relvadega ähvardasid.

"Mõned mu kolleegid, kellel on kuulivestid, kandsid neid," lisas ta ja tänas politseid.

Protestijad kandsid plakateid, ühel neist kujutati osariigi kuberneri Gretchen Whitmeri Hitlerina.

Protetiaktsiooni korraldas rühmitus Michigan United for Liberty, kes ei ole nõus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangutega.

"Me ei anna nõusolekut oma võõrandamatute õiguste piiramiseks või äravõtmiseks ükskõik mis põhjusel, isegi mitte COVID-19 pandeemia tõttu," kuulutas rühitus rohkem kui 8800 liikmega Facebooki-grupis.

"Me usume, et igal ameeriklasel ja igal michiganlasel on õigus tööle oma perekonna ülalpidamiseks, õigus vabalt reisida, koguneda palvusteks ja muudel eesmärkidel ning protestiks meie valitsuse vastu, ja suunata ise oma arstiabi."

Michigani kohus otsustas kolmapäeval, et kuberner Whitmer 24. märtsil välja antud koduspüsimise korraldus ei riiva elanike põhiseaduslikke õigusi.

Osariigi elanikud avaldasid piirangute vastu meelt juba 16. aprillil, siis asus neid toetama president Donald Trump, nõudes Twitteris Michigani "vabastamist".

Michiganis on Johns Hopkinsi ülikooli andmetel koroonaviiruse tõttu surnud üle 3500 inimese.