Laupäev on vihmane, kuid soe

Laupäeva öösel on mandril pilvi vähe ja ilm kuiv. Saartel on aga pilvisem ja vastu hommikut hakkab vihma sadama. Kagutuul on mõõdukas. Sooja on 3 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul laieneb vihmasadu saartelt ka mandri lääneossa. Sooja on siis kuni 9 kraadi.

Päeval liiguvad vihmapilved üle Eesti. Õhtuks jõuab sadu Ida-Eestisse, samal ajal lääne poolt alates läheb ilm kuivemaks. Saju tõenäosus väheneb. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, puhanguti 12, Ida-Eestis kuni 14 meetrit sekundis, Lääne-Eestis tuul õhtuks nõrgeneb ja hakkab puhuma lõunakaarest. Õhutemperatuur tõuseb 11 kuni 16 kraadini, vaid rannikul võib kohati veidi jahem olla.

Pühapäeval jääb tuul vaikseks ning on vaid üksikuid sajuhooge. Lõunavoolus saabub soojemat õhku ning tuleb kevadiselt mõnus ja vaikne päev.

Õhutemperatuur tõuseb laialdaselt üle 15 kraadi, vaid tuulele avatud rannikul on jahedam. Tuul püsib üna rahulik ka uue nädala alguses, paiguti sajab hoovihma ning päevasooja on keskmiselt 12 kuni 13 kraadi.