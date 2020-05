California väikemaakond trotsib kuberneri koroonakeeldu

Modoci maakond on taasavanemiskavaga edasi liikumas, kinnitas maakonna päästeteenistuse asejuht Heather Hadwick Associated Pressile saadetud e-kirjas.

Maakonnas, kus pole avastatud ühtegi COVID-19 juhtumit, on 9000 elanikku. See asub California osariigi kirdeküljes ning piirneb Oregoniga.

Hadwicki sõnul pole maakond kuberner Newsom'ilt tagasisidet saanud, aga nende otsus on Newsomi taasavamisnäidikutega vastavuses.

"Me kasutame tema juhtnööre ja meil ei ole ühtegi juhtumit," ütleb kohaliku päästeteenistuse esindaja. Ta täpsustab, et inimesed liiguvad nagunii ning selles olukorras on vaja anda kindlad juhtnöörid, et nad teeksid seda kõige ohutumal viisil.

Cedarville'i linnakeses on Country Hearth Restaurant and Bakery's parasjagu einestamas kolm klienti, kinnitas omanik Janet Irene. Tema meelest on kliendid olnud väga koostööaltid ja alates märtsi lõpust osteti toitu ainult kaasa. Irene kinnitas, et ta jääb murelikuks, kuni maakonna otsusel puudub osariigi kuberneri kinnitus.