Koroonakriis toob ühiskondliku muudatuse, usub Etoni kolledži direktor

"Aastate pärast, kui ajaloolased vaatavad tagasi 2020. aasta sündmustele, leiavad nad tõenäoliselt, et COVID-19 vallandas suured muutused," rääkis koolijuht Simon Henderson ajalehele The Times. "See võib põhjustada kiire ühiskondliku ja majandusliku transformatsiooni, mis järgnes kahele maailmasõjale," märkis ta. "Ebaõiglus muutub läbipaistvaks," tõdes Henderson.

Kui Esimese maailmasõja ajal jäid tehased rindele läinud meeste tõttu tühjaks, asendasid neid tootmises naised, kes jäid ka pärast sõja lõppu tööturule ja said ka Ühendkuningriigis valimisõiguse. Teise maailmasõja järel käivitas Suurbritannia riikliku tervishoiusüsteemi ning juurdus heaoluriik oma sotsiaalsete tagatistega.

Hendersoni sõnul paljastas koroonakriis, et paljud neist inimestest, kes praegu on haiglates eesliinil ja päästavad inimelusid, on alamakstud ja seni olnud madalalt väärtustatud.

1440. aastal asutatud Etoni kolledž on Inglismaa kõige prestiižsem üldhariduskool, milles on õppinud 20 Briti peaministrit, sealhulgas praegune valitsusjuht Boris Johnson. Etoni on lõpetanud ka troonijärjekorras teisel ja kuuendal kohal asuvad printsid William ja Harry, nagu ka kirjanik George Orwell ja majandusteadlane John Maynard Keynes. Etoni aastamaks on 42 5000 naelsterlingit (umbes 49 000 eurot).