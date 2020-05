Laevad tõid Norrast ja Soomest Pärnusse saepalki

Reede õhtupoolikul jõudis oma Norrast toodud saepalgilaadungiga sadamasse Norbris. Palgiveokid olid juba rivis ootamas ja laeva hakati tühjendama kella seitsme ajal õhtul. Töö käis kogu öö, aga ka veel täna keskpäevaks polnud see lõppenud. Öösel oli aga kai ääres koha sisse võtnud Lady Clarissa, lastiks samuti saepalk, aga Soomest. Mõlemad laevad mahutasid 4500 tihumteetrit saepalki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu Sadama juhatuse liige Mati Einmann ütles, et viimasel ajal on hakatud just saepalki sisse tooma, sest tööstus vajab toorainet. "Ja kuna kohapeal seda tõenäoliselt nii suures koguses ei ole, siis tuuakse sisse. Talv ka kindlasti ei soosinud tööd metsas. Metsas isegi sai tööd teha, metsas töö käis, aga kohalikud teed olid kinni pandud ja sealt ei saanud välja vedada," lausus Einmann.

Einmann ütleb, et aprill oli Pärnu Sadamale väga hea kuu. Sadamas käis 50 laeva, nii et sadama poolsada töötajat olid kolmes vahetuses rakkes, Välja viidi teravilja, turvast, pelleteid, sisse toodi killustikku, saepalki ja vineeripakku. Nii lastitakse sadamas praegu turbalaeva ja teine sarnane ootab reidil, kuni Norbris kaikoha vabastab. Kohe see juhtubki, sest laevaagent on dokumendid juba vormistanud ja annab need kaptenile üle.