Läti kiirendab kaitsekava elluviimist

Läti kaitseminister Artis Pabriks ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegune erakorraline olukord näitab, kui oluline on, et lisaks sõjaväele ja tervishoiutöötajatele teaks oma ülesandeid ning käitumisjuhiseid ka elulise tähtsusega ettevõtete juhid ja iga pere.

Kõikehõlmav riigikaitsesüsteem peaks võimaldama lahendada iga kriisi - olgu see sõjaline, epidemioloogiline või ka näiteks suurõnnetus. Lätis toimusid juba eelmisel aastal ühised õppused ettevõtjatega. Nüüd kiitis valitsus ka praeguse erakorralise olukorra kogemusi arvestades heaks muudatused kolmes seaduses - kaitse-, mobilisatsiooni- ja erakorralise olukorra seaduses.

"Näeme, et viiruspuhangu ajal on osa riike hoogustanud oma tegevust nii küberjulgeoleku kui ka kommunikatsiooni vallas, et kasutada viirust ära lääneriikide ühtsuse vähendamiseks," ütles kaitseminister Artis Pabriks.

Kui praegu on päevakorral meditsiiniseadmed, siis oluline on tagada ka teede taristu, elektri-, gaasi- ja naftasaadustega vasustamine, elektroonilise side toimimine. Lisaks kolmeks kuuks jätkuvale varule peavad kohalikud ettevõtted suutma kriisiolukorras teatud asju ka ise toota.

"Tähtis on, et meil oleks garantii, et kriitilise tähtsusega taristu töötajad teeksid ka kriisiajal oma tööd. Pole võimalik, et näiteks sõjaajal lähevad oluliste valdkondade töötajad ära ja teatavad, et nad enam edasi ei tööta," lausus Pabriks.

Läti defineerib nii ohud, mille korral kuidas tegutseda kui ka elulise tähtsusega objektid.

"Koostame praegu kriitilise tähtsusega objektide ja teenuste nimekirja. Et meil oleks teada ja tagatud kohalike ettevõtjate valmisolek valmistada hädavajalikke kaupu raskendatud tingimustes," lisas kaitseminister.

President Egils Levits on teinud ettepaneku taastada põhiseaduses valitsuse õigus võtta kriisiolukorras vastu seadusi.