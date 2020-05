Pompeo sõnul on viirus pärit Wuhani laborist

"On üüratult tõendeid, et see sealt algas," ütles ta ABC telesaates "This Week".

Ehkki Pompeo oli väga kriitiline selle suhtes, kuidas Hiina haiguspuhanguga tegelenud on, keeldus ta ütlemast, kas tema arust lasti viirus liikvele tahtlikult.

Ka USA president Donald Trump on varem väitnud, et pandeemia algallikas võis olla Wuhani laboratoorium.

Hiina võimuesindajad on süüdistused korduvalt tagasi lükanud.

