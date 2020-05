Otse kell 13.15: riigieelarve erikomisjon arutab ministritega majanduse olukorda

Lisaks ministritele on istungile kutsutud riigikontrolli esindajad.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (Reformierakond) sõnul on majanduse toetamine käivitunud loodetust aeglasemalt, kuigi kriisi alguses valitses konsensus, et tarvis on kiireid ja täpseid abinõusid.

"Töötukassa ja Haigekassa puhul on probleem peamiselt selles, kui kaua saab praegustel tingimustel rahastamist jätkata. Ettevõtluse krediteerimisel, vastupidi, kas see soovitud moel käivitub," ütles Ligi.

Ligi sõnul võiks arvata, et majanduse elavdamisel langevad valitsuse, krediidi andjate ja ettevõtete vahel huvid kokku ning raha on majandusse jõudmas. "Seda pole juhtunud ja meetmed reedavad pigem tahet tingimusi poliitiliselt dikteerida kui teha koostööd turuosaliste ja ekspertidega," nentis Ligi, kelle sõnul komisjon küsib ministritelt selgitusi ja värskeimaid fakte.