Soome valitsus lubas esmaspäeval teatada piirangute võimalikust leevendusest

Soome valitsus lootis pühapäeval piirangute leevendamises kokku leppida ja õhtul oma otsusest teada anda, aga nii ei läinud. Kella 19 ajal ei olnud mitme tähtsa teemani veel jõutudki. Sellest jääb Soomes väheks, kas valitsuse meelest üks või teine piirang vajalik on. Kuna piirangud puudutavad inimeste põhiõigusi, siis peab valitsus iga piirangu puhul suutma põhjendada, miks selle jätkamine on täiesti vältimatu.

Üks suur vaidlusteema on koolid. See on juba otsustatud, et põhikoolid avatakse 14. mail ja koduõpe lõpeb. See on esile kutsunud suure vaidluse ja isegi hukkamõistu, sest kooliaasta lõpeb 31. mail ja paariks nädalaks laste kooli saatmine tundub paljudele asjatu riskimisena. Nüüd oodatakse otsust gümnaasiumiastme ja ametikoolide asjus, kas ka nemad hakkavad sel õppeaastal veel koolis käima või mitte.

Väga oluline teema on eakatele inimestele kehtestatud piirangute leevendamine. Praegu peavad üle 70-aastased elama samahästi kui karantiinis ja vanemale põlvkonnale omase hoolikusega peetakse piirangutest ka kinni.

Hooldekodud on praegu suletud ja sinna oma lähedasi vaatama ei pääse. Hooldekodude elanikke ei lasta õue jalutama, et nad oma kehvemas seisus kaaslastele nakkust ei tooks. Üha rohkem on neid asjatundjaid, kes hoiatavad, kui suurt kahju teeb eakale inimesele pikka aega toas istumine ja lisaks pealesunnitud üksindus.

Helsingis seadis üks hooldekodu lausa sisse konteineri, kus asukad saavad oma lähedastega turvaliselt kohtuda ja juttu ajada. Klaas on küll vahel ja kallistada ei saa, aga vähemalt on võimalus omakseid näha.

Soomlased ootavad pikisilmi ka kogunemispiirangute lõppemist. Praegu ei ole rohkem kui kümne inimese kogunemine lubatud.

Kohvikud, restoranid ja muud söögikohad on kinni vähemalt mai lõpuni ja lubatud on vaid toidu kaasamüümine. Seda piirangut valitsus tõenäoliselt varem ei lõpeta.

Muuseumid, teatrid ja muud sellised kohad on Soomes kinni nagu Eestiski, aga teadaolevalt arutas valitsus vähemalt raamatukogude avamist.

Eestlasi huvitab muidugi peamiselt Eesti ja Soome vahelise piiri avanemine ja laevareiside taastumine. See võimaldaks nii Soomes töötavate eestlaste kui Soome turistide liikumist. Ka Soome Tööandjate liit ja Kaubanduskoda soovivad piirangute leevendamist.

Soome välisminister Pekka Haavisto ütles eelmisel nädalal ERR-ile antud intervjuus, et kui piiri avama hakatakse, siis kõigepealt pääsevad ilmselt liikuma teises riigis tööl käijad. Turistina pääseb naaberriiki vast alles suve lõpus.

Soome vaatlejate hinnangul praegu valitsuselt väga olulisi leevendusi loota ei ole, kõigepealt oodatakse ära, mis juhtub pärast seda, kui koolid ja lasteaiad 14. mail avatakse. See tähendab ühtlasi, et paljud lastega koju jäänud vanemad pääsevad tööle. Kindel on vaid see, et piiranguid leevendatakse ettevaatlikult, järk-järgult ja kui vaja, kehtestatakse üks või teine piirang uuesti.