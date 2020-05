Möödunud aastal viidi läbi 6883 riigihanget ja esialgsel hinnangul kujuneb hangete kogumaksumuseks ligi kolm miljardit eurot. Jätkus viimaste aastate suund, et hangete kogumaksumus tõuseb samal ajal, kui hangete arv väheneb.

Eelmisel aastal algatati riigihangete registris kokku 6883 hankemenetlust, seal hulgas sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlust ning lihthanget, lisaks 1244 väikehanget ja 352 toetuse saaja ostu, teatas rahandusministeerium.

Riigihangete arv vähenes aastaga 14 protsenti. Seda langustrendi on mõjutanud viimastel aastatel hangete kõrgemad piirmäärad, mis jõustusid 2017. aastal ning raamlepingu sõlmimiseks läbiviidavate hangete osakaalu kasv.

2019. aasta riigihangete statistika Autor/allikas: Rahandusministeerium

Viimaste aastatega on hangete kogumaksumus tõusnud, seda vaatamata hangete arvu vähenemisele. Samal ajal kasvas üle kümne korra väikehangete ehk riigihangete seaduses sätestatud piirmääradest allapoole jäävate hangete arv.

Asjade ostmiseks korraldati 288, teenuste ostmiseks 363 ja ehitustööde tellimiseks 593 väikehanget. Kokku on eelmisel aastal alustatud hangete tulemusena sõlmitud 11 525 hanke- ja raamlepingut. Kuna pooleli on veel 200 hankemenetlust, siis sõlmitud lepingute arv suureneb.

Sarnaselt aasta varasemaga olid lepingu sõlminud pakkujatest valdav enamik ehk 86 protsenti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ning 14 protsenti suurettevõtted.

E-hangete osakaal kasvas aastaga kaks protsenti, jõudes 98 protsendini kõikidest korraldatud hangetest. E-hangetes on jätkuvalt suurem pakkujate arv kui e-menetluseta hangetes. Keskmine pakkujate arv e-riigihangetes on 3,7 pakkujat ühe hanke kohta ja elektroonilise menetluseta riigihangetes on vastav näitaja vaid 1,5 pakkujat hanke kohta.

Hankepassi kasutamine kasvas 70 protsendini hangete koguarvust. Selle dokumendiga saavad ettevõtjad näiteks kinnitada kvalifitseerimistingimustele vastamist ning esitada infot asjakohaste andmebaaside ja muude nõutavate andmete kohta. Hankepassi kasutamine säästab osapoolte tegevusi nii hanke korraldamisel kui ka sellel osalemisel.

Uuendusena saab nende ja teiste olulisemate riigihangete aastastatistika andmetega tutvuda lisaks tavapärasele ülevaatele ka interaktiivsete andmete põhjal rahandusministeeriumi kodulehel.