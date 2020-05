Ööpäevaga tuvastati Eestis kolm uut koroonapositiivset inimest

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 580 haigust COVID-19 põhjustava viiruse testi, millest kolm ehk 0,5 protsenti osutusid positiivseks. Haiglaravil on pühapäevaga võrreldes kaks inimest rohkem.

Rahvastikuregistri andmetele tuginedes lisandus kaks positiivset testi Tallinnas ja üks Hiiumaal, teatas terviseamet.

4. mai hommiku seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 77 inimest, neist kuus on juhitaval hingamisel. Praeguseks on haiglast koju saadetud 247 inimest, lõpetatud 259 haigusjuhtu. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 55 784 esmast testi, nendest 1 703 ehk 3,1 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Eriolukord seoses koroonaviiruse leviku piiramisega kestab Eestis 17. maini. Eriolukorra ajal kehtib avalikus kohas viibimisel 2+2 reegel: üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Lätis sai viimase 24 tunni jooksul kinnitust 17 uut koroonanakkuse juhtumit, mida on kaks korda rohkem kui päev varem, teatas haiguste ennetamise ja kontrolli keskus esmaspäeval. Leedus leidis kinnitust üheksa koroonaviirusse nakatumist.