Soome endise luurejuhi, kontradmiral erus Georgij Alafuzoffi juhtimisel ja valitsuse tellimusel koostatud Venemaa strateegilise kommunikatsiooni analüüsist selgus, et Moskva hinnangul ei ole mõtet enam Soome suunal nii aktiivselt töötada, kuna Soome kaudu ei ole võimalik Brüsselit mõjutada. Soome ei suuda anda enam nii tugevat lisaväärtust Venemaa huvide edendamisel Brüsselis, leidsid raporti koostajad Moskva seisukohti kirjeldades.

See ei tähenda siiski, et Venemaa praegune juhtkond üldse Soomet mõjutada ei soovi, lisati uuringus. Samas ei mõjuta Moskva Soomet enam sellises mahus ja meetoditega nagu Nõukogude Liidu ajal, edastas Soome ringhääling Yle.

Raporti hinnangul on Soome Venemaa strateegilise mõtlemise kohaselt "probleemitu ja sõbralik riik", millega toimub aktiivne suhtlemine, kuid mille mõju on selgelt väiksem kui Nõukogude ajal. Üldisemal tasemel võib ka väita, et Soome tekitab Venemaas vähem huvi kui Soome ajakirjanduse Venemaa-kajastustest võib järeldada.

Seepärast peabki Soome juhtkond pidevalt töötama, et olla Moskvas kuuldud ja mõistetud, tõdesid uuringu koostajad. Sellise suhtluse keskmes on kohtumised liidrite tasemel. Raporti kohaselt on Vene liidri Vladimir Putiniga perioodiliselt kohtuva president Sauli Niinistö mõju pärast Krimmi sündmusi Soome välispoliitikas kasvanud.

Soome liikmelisusega Euroopa Liidus on Venemaal harjutud, kuid võimalik astumine NATO-sse muudaks järsult Venemaa suhtumist Soomesse, leiavad raporti koostajad. Ehkki Venemaa sõnul on see Soome enda otsustada, hoiatab Moskva, et see kahjustaks kindlasti Vene-Soome suhteid.

Raportis esitatakse ka rida soovitusi, kuidas edendada strateegilist kommunikatsiooni Venemaa ja Soome ning EL-i vahel. Soome peaks tugevdama oma läbikäimist Peterburi regooniga ja tihendama dialoogi Venemaaga. Samuti on vajalik vene keele ja kultuuri õpetamise toetamine Soomes, millega peab kaasnema ka ajaloo ja allikakriitilise mõtlemise tugevdamine. Selliselt saavad soomlased paremini mõista Venemaad ja tunda ära tema püüdlusi ja mõjutamiskatseid.

Samuti soovitatakse raportis tugevdada ajakirjanduse suutlikkust kajastada Venemaal toimuvat, seda eriti Soome ringhäälingu Yle võimekust. Vaja oleks, et uudised oleksid toodetud Soome enda ajakirjanike, mitte aga suurte Lääne meediaväljaannete poolt. Soome enda suutlikkus Venemaal toimuvat interpreteerida on võtmetähtsusega, rõhutatakse raportis.