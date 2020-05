Aasa sõnul pole Rail Balticu edenemise pärast vaja muretseda, sest ka koalitsioonileping ütleb selgelt, et ühenduse ehitusega minnakse edasi.

Aas märkis, et osa ühiskonnast on alati olnud progressi vastu ning et see on inimlikult arusaadav, muudatused tekitavad ebakindlust ja hirmu.

"Nii lõhkusid ludiidid 18. sajandi Inglismaal aurumasinaid ja tänapäeval näeme 5G mastide hävitamist, kuna need levitavad väidetavalt koroonat. Varmalt kasutavad ühiskonna kartusi ära poliitilised jõud, kes ehitavad kõhedusel põhineva agenda. Inimeste hirmutonte tagant kihutada pole mõistagi konstruktiivne. Aga nii see kord maailmas on."

Majandus- ja taristuminister meenutas, et Rail Balticu eest on seisnud nii Rene Kokk kui ka Martin Helme ise.

"Erinevalt masinatepurustajatest, kes nuiadega kangastelgi katki peksid, pole EKRE Rail Balticut lõhkunud. Vastupidi. Keskkonnaminister Rene Kokk mõtles kaasa, kuidas ühendust Euroopaga ehitada keskkonnasäästlikumalt ja rahandusminister Martin Helme seisis Euroopa Liidus uue perioodi rahajagamisel Rail Balticu eest niisama kindlalt, nagu Antant´i Läänerinne."

Aas ütles, et ka koalitsioonileping ütleb selgelt, et Rail Balticu ehitusega minnakse edasi.

"Martin Helme allkirjaga Rail Balticu investeeringute kavas on toodud välja pea 50 konkreetselt uue raudtee ehitusega seotud objekti ja mul on raske uskuda, et ta ei tea rahandusministrina, millele ta allkirja on andnud. Valitsuse ülemus, rahva poolt valitud riigikogu, on ratifitseerinud leppe Läti ja Leeduga, et Rail Baltic valmib," resümeeris Aas.

Siseminister Mart Helme ütles nädalavahetusel Tre raadios, et tegelikkuses Rail Balticu projekt seisab, ja see on suurel määral tänu sellele, et EKRE on selle seisma pannud.

"Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse maid ja istuvad mingid tüübid ja saavad korralikku palka. Aga tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et me oleme ta seisma pannud," lausus Mart Helme.

Ka EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme lisas, et kuigi Rail Balticu projekti raha eest on tehtud juba asju, pole raudteest endast veel märkigi.

Rail Balticu seis:

- Kõik 213 kilomeetrit raudteed Eestis ja Tallinna ning Pärnu terminalid on projekteerimisel;

- 2017. aastal valmis kesklinna tulevase RB Ülemiste terminali ning Tallinna lennujaamaga ühendav trammitee;

- 2019. aasta maist toimub Saustinõmme viadukti ehitus, et Tallinna ringteed kasutavad autod saaksid üle RB;

- Hange on käimas RB vahetusse lähedusse jäävate kõrgepingeliinide ümbertõstmiseks, leping sõlmitakse 2020. mais-juunis;

- 2020. aasta lõpuks on välja kuulutatud hanked seitsme RB ristumise osas Harju- ja Raplamaal – viis viadukti ning kaks ökodukti. Nt Assaku ja Põrguvälja tee viaduktid, Rapla-Varbola tee maanteeviadukt, Urge ja Laane ökoduktid Raplamaal. Kõigi nende puhul ehitus hiljemalt 2021. aasta kevadel;

- 2021. aastal on kokku kavas alustada 26 RB silla ja viadukti, seitsme ökodukti ning 13 trassidega ristumise ehitusega;

- Samuti alustatakse Vanasadama trammiliini rajamist ning esimesi ehitustöid Pärnu ja Ülemiste reisiterminalides. Trammiliinide rajamine on vajalik, et kiirendada reisijate liikumist RB Ülemiste terminali ja kahe olulise sihtpunkti, Tallinna Vanasadama ning Tallinna lennujaama vahel.