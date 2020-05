Kaitseväele kuulunud Tapa mõisa varistamistööde juht Urmas Tonto ütles, et nad on valmis aitama ka eraisikuid nende väärtusetust kinnisvarast lahti saada.

"Kui inimesel on midagi vaja, siis ta saab alati pöörduda kaitseväe poole. Ja kui kaitsevägi saab seda objekti kasutada ära enda väljaõppeks, siis on see võimalik," ütles Pioneeripataljoni väljaõppegrupi vaneminstruktor Tonto.



Illuka mõisa lähistel on Helen Rajase omandis kaks lehmalauta, mis on juba ligi paarkümmend aastat kasutuseta olnud. Keskkonnale ilusama ilme andmiseks lubaks perenaine kaitseväelastel hoonete peal oma õhkimisoskusi lihvida.



"Ma oleks igati nõus, sest ma olen varem uurinud, kuidas ise neid lammutama hakata. Kuna siin on väga palju eterniiti peal ning vaja on erinevaid lammutuslubasid ja -projekte, siis on see nii kulukas asi, et mul ei käi jõud üle. Ja kuna nad asuvad nii looduskaunis kohas, Illuka mõisa pargi servas, siis oleks ideaalne, kui neid hooneid siin ei oleks," sõnas Rajas.



Helen Rajase arvates oleks isegi koduvallas Alutagusel lisaks talle veel kindlasti lagunenud hoonete omanikke, kes lubaks Pioneeripataljoni võitlejatel oma majade kallal kätt proovida.

Urmas Tonto tunnistas, et Tapa mõisa varistamise tegi keeruliseks see, et seda oli ehitatud eri ajastutel ja näiteks seinad olid eri paksusega. Eraomandis asuvad objektid on omakorda hea väljakutse selle poolest, et nad asuvad sageli teiste majade juures.



"Kõik sõltubki sellest, mis ohualasse jääb, vastavalt sellele on ka lõhkamise kategooria. Mida rohkem on piirkonnas kommunikatsioone ja inimesi, seda keerukamad on lõhketööd. Väga raske on öelda kindlat aega, et mõni objekt võtab nii kaua aega. See lähebki nii kaua, kui palju aega meil tarvis on," nentis Tonto.



Näiteks Tapa mõisa varistamise ettevalmistus võttis aega pool aastat.