Video: kirikud helistasid piirangute leevendamise nimel kelli

Kirikute juhid pöördusid poolteist nädalat tagasi valitsuse poole, andes teada, et kirikud on valmis taas inimesi jumalateenistustele kutsuma. Uksi sooviti kõiki viiruse levikut tõkestavaid abinõusid tarvitusele võttes avada 1. maist.

"Kuna seda otsust ei ole tulnud, siis sealt ongi tulnud see üleskutse, et me anname kelladega märku, et me oleme valmis. Me ei protesti, me ei avalda meelt kellegi vastu või poolt, vaid anname teada oma valmisolekust rõõmsa kellahelinaga," selgitas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma "Aktuaalsele kaamerale".

Viilma kutsus kogudusi üles helistama kirikukelli selle nädala esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.