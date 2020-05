Karl Soonpää päevik 6. mail 1940. aastal

6. mail. Vab. Val. koosolek kl. 17–2-ni. Ütlen [välisminister Ants] Piibule, et Inglismaal nähtavasti ärevus. Liitlastel peaks olema ka raskem närve säilitada, kui võtta arvesse, et Ilmasõja algul oli neil suur võit – Marne'il, nüüd aga äpardumised Poolas ja Norras. Küsin, kas ta arvab, et Chamberlain minema kihutatakse. Ta peab seda võimalikuks.

[Sõjaminister Nikolai] Reek arvab, et inglastel pole maaväe kaadrit. Al-leitnandid komandavad pataljone, Norra operatsiooni juhtis Buuri sõja invaliid. Sakslased on truuks jäänud Schlieffeni ja Moltke tõekspidamistele – lüüa koondatud kõva rusikaga nii, et "либо х... пополам, либо п... в дребезги" [vulgarism]. Nende lennuväge Norras on juhtinud paremad ja kuulsamad juhid eesotsas k-ob. Milchiga.

President arvab, et Saksa sõjavägi muidugi oma meelsuselt ja tehniliselt on imetlusväärne – raskusi aga võib teha seljatagune. Reek kinnitab seda. Tal olnud jutt ühe Saksa admiraliga, kes arvanud, et Soome võitles enesele iseseisvuse ikkagi välja, aga kahtlasem on lugu Balti riikidega. Kui Reek tähendanud, et Saksa on võidukas, kui aga seljatagune vastu peab, läinud admiral blassiks.

President ütleb, et Soomele olid venelased rahu pakkunud juba jaanuaris ja palju kergematel tingimustel, kuid Soome pole seletamatu kangekaelsuse tõttu võtnud vastu.