8. mail. Meritsate pool õhtusöök. I. G. Farbeni dir. Kärtner (Gärtner?) abikaasaga, Zimmermann, Makovski ja meie. Zimmer. ütleb, et Päts ütlend temale "Centumi" 15. aastapäeval, et tema ei usu [peaminister Jüri] Uluotsa võimetesse. [Kaarel] Eenpalu kohta tähendanud, et see oli suli – võltsis valimisi j.n.e. Zimmer. öelnud, et oli mees, pidas asunikke järelvalve all kui kurjategijaid. Päts öelnud, et samuti oli teda politsei poolt luuratud.

Jutt läheb ka lahkuvate sakslaste allkirjade kogumisele Hitlerilt Baltikumi okkupatsiooni palumiseks. Zimmer. teab öelda, et delegatsioon käinud isegi Führer'i juures. Hitler öelnud ära. Pärast pole saanud enam jutule. Mängisime pr. Gärtner, Makovski, Toni ja mina (+ 9 X 10).

9. mail. Kella 17–2 Leo pool. Niina, Töhn, Feldstrom ja – (– 16 X 20).