Karl Soonpää päevik 10.-14. mail 1940. aastal

10. mail. Sakslased tungisid Hollandisse ja Belgiasse ning Luksemburgi. Näib, et suur sõda nüüd alganud. Räägitakse, et Saksa saatnud 2 armeed – ühe Hamburgist ja teise Saari piirkonnast. Ettekääne – liitlased valmistasid lööki nende riikide kaudu Ruhrimaale. Liitlased ootasid avalikult lööki Vahemeres.

See näitab, et kuulus Inglise salaluure on halvasti informeeritud. Chamberlain on lahkunud. Asemel Churchill . See lahkunud "pika meelega" Chamberlain on traagiliseks kujuks Briti riigimeeste muidu nii hiilgavas galeriis.

Tema silmi all ja alguses tema kaasaaitamisel (kaudsel ja teadmatul) on Saksa vallutanud ühe positsiooni teise järele, Chamberlaini oma sammud on aga olnud lausa äparduste reaks: oma pacifist'liku hoiakuga oleks ta hästi kõlvanud küll kandidaadiks Nobeli rahuauhinnale, mitte aga Briti vägeva ilmariigi juhiks praegusel raskel ajal. On küsimus, kas see ennast suudab veel nii kokku võtta, et võita traditsioonide kohaselt "viimast lahingut".

Saksa on aga laiendanud oma "elamisruumi" Hitleri juhtimisel raudse plaanikindlusega:

1) Austria Anschluss; ettekääne – natsionaalprintsiip – Inglise tundis kaasa; 2) Sudeedid – Tschechil küll Prantsusega liit, mitte aga Inglisega; printsiip sama – lord Runciman pidas ka seda Saksa sammu õigeks; Chamberlaini lennud Führer'i juurde, kus ohverdati koos sudeetidega ka Tschechi kindlustatud liinid ja seega selle riigi kaitsevõime. Nende kahe okkupatsiooniga oli Saksa lõunapiir kindel; 3) Böömi-Määri protektoraat. Siin ei olnud õieti mingit printsipiaalset ettekäänet, vaid Saksa toimis nii, kuna majanduslised ja sõjalised hüved olid nii silmnähtavad, et seda võis teha ka ilma ettekäändeta.

Chamberlainil näib nüüd esmakordselt vilksatuvat arusaamine hädaohust. Ta hakkab kaitseliite sõlmima Balkani ja Poolaga, aga ka Venega. Viimase näppab Ribbentrop tal aga nina alt ära; 4) Poola allaheitmine – natsionaalprintsiip, osalt karistusekspeditsioon Poola vastu. Liitlased kuulutavad küll sõja, aga lasevad Poola alla heita ilma avitamiskatseta – Saksal kindlustatud ka ida; 5) Norra allaheitmine – Skandinaavia rand – platsdarm Inglise ründamiseks, strateegiliselt aga põhjakaare kindlustamine Saksamaa poolt.

Siin juba Chamberlaini sõjapidamine skandaalne: saadetakse 12.000 halvasti varustatud ja halvasti välja õpetatud meest suure hilinemisega – ca 10 päeva hiljem sakslaste maaletulekut, kes kõik see aeg endid kindlustanud – sakslasi, kes mitmekordses ülekaalus, Norrast väljaajama. Ja kui siis seda ei suudeta, kolitakse põgenemise-sarnase kiirusega laevadele ja purjetatakse kodu tagasi. Ja kui siis Alamkoda küsib, miks pole varem mindud ja miks mitte suuremate jõududega, siis on vastus:

Norra ei palunud varem ja rohkem jõude polnud käepärast. Sakslane toimib nii kiirest ja tema sihid nii saladuses, et ei tea, kust võiks jõude ära võtta Norra-taolise operatsiooni tarvis! Ometi ei kukuta veel Alamkoda Chamberlaini. Talle jääb veel 80-ne-häälene enamus.

Tarvis on veel 6) Saksa tungimist Hollandisse, Belgiasse ja Luksemburgi, et inglaste härjakannatust katkestada ja uut valitsust ametisse kutsuda. Saksa on aga ennast lõunast, idast ja põhjast vahepeal seadnud julgesse seisukorda ja võib nüüd oma Hitler-Göringu poolt 5–6 aastaga ülesehitatud hiilgava armee suunata kõik läände Prantsuse ja eriti ka praeguste tehniliste võimaluste juures otseselt Inglise vastu.

Sõitsin perega maale pühi pidama.

11. mail. Rukkiorased ootamatult ilusad.

12. mail. Käisin Tsingul ja Soonel.

13. mail. Sõit Tallinna. Riigi maj-kom. taotlen põllumeestele fosforiiti ja riigi põlevk[ivi]-tööstuse juhatuse vähendam[ist].

14. mail. Centumis Assor, Matto ja ins. Kask kuni kella 24 (+ 35 X 50).

