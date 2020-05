Poola riiklik gaasivõrgu operaator on valinud merealuse osa ehitajaks Itaalia firma Saipem. Hanke maht on 280 miljonit eurot. Läinud kuul sai Balti gaasijuhe kõik vajalikud load.

Torujuhe peaks vähendama Poola sõltuvust Venemaalt imporditavatest energiakandjatest.

Taani ja Poola vahelise osa pikkus on 275 kilomeetrit ja ehitustööd kestavad kaks aastat, ehk ajani, mil lõpeb pikaajaline leping Gazpromiga. Ühe päevaga loodetakse rajada kolm kilomeetrit gaasijuhet.

"See investeering saab lähipäevil erilise ehitustööga teoks. Meil ei ole kahtlust, et see ei ole üksnes Poola, Norra ja Taani projekt. See on tähtis projekt kogu Euroopa energeetikasektorile, Euroopa Liidu energiasõltumatusele ja on seotud meie tulevikuga Euroopas ja maailmas," ütles Poola president Andrzej Duda.