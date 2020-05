Teisipäeval sajab kohati hoovihma, kolmapäev on jälle kuivem

Lähipäevil on ilm vahelduv - sajab nii hoovihma kui on ka kuivemaid päevi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja mitmel pool tekib udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 1 ja 6 kraadi vahemikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul püsib veel mitmel pool udune, kuid olulise sajuta. Tuul puhub idakaarest 1 kuni 7 meetrit sekundis ning temperatuur on 5 kuni 9 kraadi.

Päeval on enamasti vahelduv pilvisus kohatise hoovihmaga. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Soojakraadid küündivad 17-ni, rannikul ja põhjapool on natuke jahedam.

Üldiselt on ootamas päikeseline ja soe nädal. Kolmapäev tuleb mõõduka tuule ja sajuta, neljapäeval on meie kohal hoovihmad. Reedel tugevneb tuul, kuid päev on sajuta, laupäeval on lõuna pool kuni 18 soojakraadi, kuid õhtul algavad taas hoovihmad.