Lätis tähistati virtuaalsete pidustustega riigi aastapäeva

Võimsas ühislaulus osales mobiiltelefoni vahendusel üle tuhande koorilaulja ning paljud Läti tippdirigendid ja solistid.

Lätlased on oma taasiseseisvumispäeva viimasel ajal tähistanud valge laudlina pühana, mille ümber pered kokku saavad. Olude sunnil jäid need südamlikud kogunemised esmaspäeval ära, kuid rahvariiderongkäiguks leiti ometi lahendus – see toimus interneti vahendusel.

Rahvarinde juhi Dainis Ivansi hinnangul on peamine väärtus vabadus. 30 aasta eest hääletas Läti taasiseseisvumise poolt 138 toonase Ülemnõukogu saadikut. See sündmus määras Läti saatuse ja arengu.

"30 aasta eest polnud siin, seimi juures nõelal kohta kukkuda. Ühine veendumus ja õlatunne andsid jõudu ja julgust kõigile koos ja igaühele eraldi. See aitas muuta Läti saatust," ütles seimi esimees Inara Murniece.

Läti seim pidas oma piduliku istungi, nagu viimasel ajal tavaks, kaugtöövormis – saadikud viibisid seimi hoonete erinevais saalides ja kohal olid ka toonase ülemnõukogu liikmed. President Egils Levits pöördus rahva poole Vabadussamba juures.

"138 Ülemnõukogu liiget hääletas Läti iseseisvuse taastamise poolt. Nad leidsid, et lätlased saavad ainult oma riigis kindlustada oma rahva, keele ja kultuuri püsimise," lausus Levits.

Kriisi, aga võib-olla aja märk üldisemalt on see, et paljud ka pikalt välismaal olnud lätlased on pöördunud tagasi koju. Osa neist jääbki Lätti, prognoosivad sotsioloogid, sest nad on leidnud eest paiga, kus nad end hästi tunnevad.